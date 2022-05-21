В ВОЗ предрекли рост заболеваемости оспой обезьян летом Главы европейского бюро ВОЗ: заболеваемость оспой обезьян может вырасти летом

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Заболеваемость оспой обезьян может возрасти летом из-за проведения массовых мероприятий, считает директор европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге. В заявлении, опубликованном на сайте организации, говорится, что за последние несколько недель по меньшей мере восемь европейских стран — Бельгия, Франция, Германия, Италия, Португалия, Испания, Швеция и Соединённое Королевство — сообщили о выявлении случаев оспы обезьян. За пределами европейского региона случаи заболевания зарегистрированы в Австралии, Канаде и Соединённых Штатах.

Поскольку мы вступаем в летний сезон в европейском регионе с массовыми мероприятиями, фестивалями и вечеринками, я обеспокоен тем, что передача вируса может ускориться, — заявил Клюге.

Оспа обезьян — вирусная инфекция, которая редко передаётся от человека к человеку. Обычно проходит в лёгкой форме, большинство людей выздоравливают в течение нескольких недель. Однако у некоторых людей может развиться тяжёлая форма заболевания. Инфекция может распространяться при тесном контакте с заражённым человеком, однако риск передачи её населению в целом очень низкий, отмечают эксперты.

Ранее в Государственном научном центре вирусологии и биотехнологии «Вектор» рассказали, как можно не допустить заражения оспой обезьян. Для этого нужно избегать контактов с животными, которые могут быть переносчиками вируса, в частности с грызунами. Также важно употреблять в пищу только тщательно приготовленные продукты животного происхождения.