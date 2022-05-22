ВОЗ зафиксировала 92 случая заражения оспой обезьян

Фото Nitin Kanotra/XinHua/Global Look Press

Представители Всемирной организации здравоохранения подтвердили 92 случая заражения оспой обезьян. В Twitter-аккаунте представители ВОЗ уточнили, что ещё 28 человек находятся в зоне карантина. Сотрудники организации отметили, что сообщения о случаях заражений поступили из 12 стран, которые не входят в число государств, где оспа обезьян стала заболеванием, характерным для данной местности.

В сообщении ВОЗ говорится о том, что медицинские работники не обнаружили связь между заражением и поездкой подхвативших инфекцию в регион, в котором оспа обезьян стала эндемическим заболеванием. По словам представителей организации, данное обстоятельство стало «в высшей степени необычным событием». Уточняется, что обычно заражение происходит во время тесного физического контакта между инфицированными и здоровыми людьми.

Согласно имеющейся сейчас информации, в основном случаи были выявлены среди мужчин, имевших секс с мужчинами и обратившихся в учреждения первичной медицинской помощи и клиники сексуального здоровья, — сказано в сообщении.

Ранее директор европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге заявил, что заболеваемость оспой обезьян может возрасти летом из-за проведения массовых мероприятий. В заявлении на сайте организации отмечается, что за последние несколько недель по меньшей мере восемь европейских стран — Бельгия, Франция, Германия, Италия, Португалия, Испания, Швеция и Соединённое Королевство — сообщили о выявлении случаев оспы обезьян. За пределами Европейского региона случаи заболевания зарегистрированы в Австралии, Канаде и Соединённых Штатах.