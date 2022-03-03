В Сети появились кадры взрыва у телевышки в Киеве

В Киеве прогремел мощный взрыв у телевышки. Очевидцы выкладывают в Сеть кадры происшествия. Украинские СМИ сообщают, что ракета попала в аппаратную вещателя. Как отмечается, вещание телеканалов будет временно приостановлено до перехода их на резервные системы, пишет MK.RU. Отмечается, что из сотрудников телевещания никто не пострадал. Ранее Минобороны России анонсировало удары высокоточным оружием по ряду военных объектов в Киеве, откуда идут информационные атаки на Россию, и предупредило граждан, что им стоит покинуть их дома рядом с ретрансляционными узлами.

В частности, о проблемах с вещанием заявили ведущие телеканалов «Украина 24» и «1+1», они также попросили всех своих зрителей перейти на YouTube-версию своего вещания.

О судьбе самой телевышки не сообщается. Однако по информации украинского агентства УНИАН, она «уцелела». По данным главы Минкультуры Украины Александра Ткаченко, сотрудники телебашни не пострадали.

Ранее Минобороны России анонсировало удары высокоточным оружием по ряду военных объектов в Киеве, откуда идут информационные атаки на Россию. Ведомство также призвало жителей, проживающих рядом с ретрансляционными узлами, покинуть свои дома.

Ведомство также показало на своём YouTube-канале видео действий российских военных подрaзделений на Украине. Так, на кадрах видно бойцов армейской aвиации и спецназа. В начале видео показаны служащие cпецподразделений, находящиеся в вертолёте, который летит над территорией Украины. Затем можно видеть, как cпецназовцы высаживаются в одном из районов страны.