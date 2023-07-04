В Румынии рой пчел искусал трехлетнего ребенка В Румынии пчелы более 70 раз ужалили трехлетнего ребенка

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В Румынии в городе Ботошань трехлетнего ребенка искусал рой пчел. Мальчик был доставлен в больницу, врачи извлекли из его тела более 70 жал. В городской больнице рассказали, что сейчас состояние ребенка оценивается как стабильное. Мальчика оставили под наблюдением врачей, сообщает EADaily со ссылкой на местные СМИ.

Мы насчитали 74 жала, это только те, которые нам удалось достать, а до этого жала пытались извлечь родители мальчика. По счастливой случайности, ребенок сейчас в стабильном состоянии и у него не случилось анафилактического шока, — уточнили в больнице.

Пчелы напали на мальчика, когда он гостил у бабушки. Ребенок гулял во дворе в 50 м от улья. Взрослые услышали крики мальчика. Они обнаружили его посреди роя насекомых. Пострадавшего сразу же доставили в больницу. Специалисты напомнили, что летом пчелы могут становиться агрессивными в засушливый период из-за нехватки нектара.

В районе села Ахмерово в Башкирии ранее пчелы напали на двух несовершеннолетних братьев. Врачи извлекли 465 пчелиных жал. По информации сотрудников медучреждения, насекомые были домашними. Хирург Александр Умнов в разговоре с NEWS.ru отметил, что детям удалось выжить после нападения благодаря имеющемуся у них иммунитету.