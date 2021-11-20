В Роттердаме три человека получили огнестрельные ранения во время митинга

В нидерландском Роттердаме три человека получили огнестрельные ранения во время беспорядков, вспыхнувших на акции протеста, сообщила полиция города, передаёт РИА Новости. С пятницы они находятся в больнице. Люди выражали недовольство ограничительными мерами по коронавирусу. Акции протеста проходят в эти дни и в других европейских странах.

Трое участников беспорядков получили огнестрельные ранения. Они всё ещё в больнице, — говорится в заявлении полиции.

Сейчас проводится расследование, получены ли ранения в случае применения оружия полицией и при каких обстоятельствах правоохранители открыли огонь.

Протесты против новых ограничительных мер прошли в Роттердаме в пятницу. С наступлением темноты в городе начались беспорядки. Протестующие бросали в правоохранителей камни и запускали в их сторону фейерверки. Как минимум семь человек пострадали, более 50 были задержаны.

Сегодня манифестация против ужесточения санитарных мер проходит в Брюсселе. Она собрала порядка 35 тысяч жителей. На одном из участков маршрута участники акции начали кидать камни и палки в полицейских, которые в ответ применили слезоточивый газ.

Накануне около 35 тысяч человек прошли маршем по Вене. Они выражали недовольство введением нового локдауна. Кроме того, власти анонсировали введение всеобщей обязательной вакцинации с 1 февраля 2022 года.