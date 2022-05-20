В Риге проходит шествие «За освобождение Латвии от советского наследия»

Фото Стрингер/РИА Новости

У памятника Свободы в Риге собралось около 10 тысяч человек, которые требуют избавить Латвию от советского наследия, сообщает портал Delfi.lv. Участники марша поют латышские народные песни, несут плакаты, латвийские и украинские флаги. За шествием следят стражи порядка. В ходе марша были задержаны трое человек.

В центре Риги проходит шествие «За освобождение от советского наследия». По оценкам организаторов, в марше принимают участие почти 10 тысяч участников, — говорится в сообщении.

Требования организаторов шествия уже не ограничиваются сносом памятника Освободителям Риги. Они призывают снести советские мемориалы по всей стране, а всех, кто против, лишить гражданства, выдворить из страны и запретить им куда-либо баллотироваться.

В полиции сообщили, что одного человека, который лег поперек дороги, пытаясь преградить путь митингующим, задержали. Еще двух человек задержали в общественном транспорте: один из них показывал непристойные жесты участникам шествия, а второй демонстрировал российский флаг с экрана телефона.

Ранее член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик заявил, что договор о выводе российских войск из Латвии от 1994 года утратит силу, если в стране начнут сносить советские памятники. По его словам, монумент воинам в парке Победы, как и другие памятники, — это история Великой Победы.

Рижская дума 13 мая одобрила снос памятника советским воинам в парке Победы. В ближайшее время должны начаться подготовительные работы по демонтажу монумента.