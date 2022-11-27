В результате беспорядков в Бельгии после проигрыша сборной ранен человек В Брюсселе после победы сборной Марокко над Бельгией вспыхнули стихийные беспорядки

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Федеральная полиция Бельгии

В Брюсселе после победы сборной Марокко над Бельгией на чемпионате мира по футболу в Катаре вспыхнули стихийные беспорядки, один журналист был ранен фейерверком в лицо, сообщает Le Figaro. По данным полиции, целью погромщиков стала уличная мебель, а впоследствии автомобили и полицейские. В центре города были закрыты станции метро, а улицы перекрыты, чтобы ограничить скопление людей.

Еще до окончания матча в центре города десятки людей, некоторые из них в капюшонах, провоцировали стычки с полицией, что поставило под угрозу общественную безопасность, — говорится в сообщении полиции.

Мэр Брюсселя Филипп Клоуз осудил беспорядки и призвал жителей столицы не приезжать в центр. Он добавил, что поручил правоохранительным органам провести административный арест нарушителей спокойствия.

Я самым решительным образом осуждаю инциденты, произошедшие сегодня днем. Полиция уже жестко вмешалась. Поэтому я советую сторонникам не приезжать в центр города. Полиция использует все свои средства для поддержания общественного порядка, — написал градоначальник в Twitter.

СМИ сообщают, что погромы в Брюсселе были устроены выходцами из Марокко, праздновавшими победу национальной команды.

27 ноября сборная Марокко обыграла команду Бельгии со счетом 2:0 на чемпионате мира по футболу в Катаре. После второго тура марокканцы набрали четыре очка в группе F, в активе бельгийцев один балл.

Команда Марокко забила оба гола во втором тайме: на 73-й минуте голкиперу бельгийцев Тибо Куртуа пришлось вытаскивать мяч из сетки после удара Абдельхамида Сабири со штрафного, а в добавленное время на 92-й минуте отличился Закария Абухляль.