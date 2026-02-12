В Раде закрыли столовую после массового отравления В Верховной раде приостановили работу столовой после отравления депутатов

В Верховной раде Украины приостановили работу столовой после сообщений об отравлении депутатов, передает местное агентство «Укринформ» со ссылкой на пресс-службу аппарата парламента. Заседание сорвалось из-за нехватки голосов в зале.

Верховная рада приостановила работу столовой, в которой <...> отравились народные депутаты. Сейчас там продолжается санитарная проверка. <…> Рассматривается вероятность ротавирусной или другой острой кишечной инфекции, — говорится в сообщении.

Нардеп Ярослав Железняк уточнил, что Рада не смогла рассмотреть ни одного вопроса и завершила работу. А его коллега Николай Тищенко опроверг утверждения о том, что заведение представляет собой «современный украинский Мишлен» и «вершину кулинарных стратегий».

