12 февраля 2026 в 17:27

В Раде закрыли столовую после массового отравления

Фото: Shutterstock/FOTODOM
В Верховной раде Украины приостановили работу столовой после сообщений об отравлении депутатов, передает местное агентство «Укринформ» со ссылкой на пресс-службу аппарата парламента. Заседание сорвалось из-за нехватки голосов в зале.

Верховная рада приостановила работу столовой, в которой <...> отравились народные депутаты. Сейчас там продолжается санитарная проверка. <…> Рассматривается вероятность ротавирусной или другой острой кишечной инфекции, — говорится в сообщении.

Нардеп Ярослав Железняк уточнил, что Рада не смогла рассмотреть ни одного вопроса и завершила работу. А его коллега Николай Тищенко опроверг утверждения о том, что заведение представляет собой «современный украинский Мишлен» и «вершину кулинарных стратегий».

Ранее депутат Верховной рады Дмитрий Разумков раскритиковал новую экономическую политику Киева, предусматривающую увеличение налогов на бизнес на фоне энергокризиса. Он предупредил, что такие меры приведут Украину к финансовому коллапсу, и сравнил подход правительства с принципом «меньше кормить и больше доить».

