09 декабря 2025 в 12:45

Раскрыто, чем может обернуться для Зеленского отказ от плана США

Экс-депутат Килинкаров: отказ Зеленского от плана США может стоить ему должности

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Global Look Press
Отказ президента Украины Владимира Зеленского от мирного плана США может обернуться его уходом, заявил бывший депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров в беседе с РИА Новости. По его словам, в этом случае Вашингтон может задействовать антикоррупционные структуры на Украине, чтобы оказать давление на политика.

Я думаю, что на самом деле это закончится тем, что Зеленский вынужден будет просто уйти, потому что я убежден, что там в материалах, которые собраны НАБУ и САП, достаточно много информации, которая подтверждает прямое участие Зеленского в реализации этих коррупционных схем, — сказал Килинкаров.

Ране Килинкаров сообщил, что американская сторона сочла встречу Зеленского с спецпосланником президента США Дональда Трампа Стивом Уиткоффом нецелесообразной. В украинских СМИ ситуацию представили так, будто президент изначально не планировал таких контактов. По словам Килинкарова, Зеленский действительно ждал встречи, но она не состоялась из-за отсутствия необходимости на данном этапе.

