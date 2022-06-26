В Раде предложили отгородиться от России и Белоруссии минными полями В Раду внесли проект о создании минных полей на границе с РФ и Белоруссией

Фото: Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Законопроект об усилении границ Украины с Россией и Белоруссией внесли в Верховную рады депутаты партии «Слуга народа». Документ предлагает, в частности, расширение пограничной полосы, где будут обустроены средства обороны, включая минные поля. В этой связи потребуется внести изменения в ряд законов, включая «Закон о государственной границе Украины». Текст документа опубликован на сайте Верховной рады.

В действующей редакции документа указано, что обеспечения безопасности государства пограничной службе «для строительства, обустройства и содержания инженерно-технических и фортификационных сооружений, ограждений, пограничных знаков» предоставляются в постоянное пользование земельные участки шириной 30–50 метров вдоль линии госграницы. Новый документ предлагает расширить эти участки на ширину до двух километров на границе с Россией и Белоруссией и установить там спецрежим.

Проектом закона предлагается <...> выделить вдоль украинско-российского и украинско-белорусского участков государственной границы большей части земли для усиленного обустройства средств защиты и обороны государственной границы Украины (в том числе минных полей), — говорится в пояснительной записке к документу.

Также депутаты предлагают включить в состав пограничных отрядов противотанковые, миномётные заставы, заставы огневой поддержки, зенитно-ракетно-артиллерийские заставы.

Ранее руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов выразил мнение, что в августе в российской спецоперации наступит «переломный момент», когда страна вернётся в границы после развала СССР. Он подчеркнул, что Киев не рассматривает никаких других сценариев.