В Раде оценили ущерб железнодорожной инфраструктуре страны Верховная рада: инфраструктура железной дороги Украины разрушена более чем на 40%.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Инфраструктура железной дороги Украины с начала российской спецоперации разрушена более чем на 40%, заявила первый зампредседателя комитета по вопросам транспорта и инфраструктуры Верховной рады Юлия Клименко в эфире телеканала «Рада». Она добавила, что восстановительные работы на железнодорожных путях не прекращаютсяю

Железнодорожная инфраструктура повреждена за девять месяцев более чем на 40%. Надо отдать должное «Укрзализныце» («Украинские железные дороги» – NEWS.ru) и другим службам, они ремонтируют постоянно… Поэтому сказать, что завтра остановится «Укрзализныця», нельзя, — сказала Клименко.

Она отметила, что «Укрзализныця» имеет по сравнению с энергетическими объектами и атомными станциями страны «большую мобильность», поэтому дорожную инфраструктуру уничтожить практически невозможно.

Ранее начальник Криворожской военной администрации Евгений Ситниченко заявил, что железная дорога в Кривом Роге Днепропетровской области полностью остановлена на длительное время. По его словам, впереди ожидается большая, долгая и значительная работа по восстановлению крупного железнодорожного узла.