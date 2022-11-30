В Польше запретили заряжать телефоны в офисах В Польше запретили заряжать телефоны в офисах для экономии электричества

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Власти Польши с 1 декабря обязаны добиться снижения потребления электроэнергии на 10%, сообщает Rzeczpospolita. На фоне этого в офисах запретили заряжать телефоны и выкручивать лампочки, отапливать помещения до температуры свыше плюс 19 градусов. Данная мера принята с целью противостояния энергетическому кризису в стране.

Запрет на зарядку мобильных телефонов сотрудниками, сокращение количества холодильников и электрических чайников или ограничение уборки офисов в нерабочее время — лишь некоторые из способов, которыми местные власти сокращают потребление электроэнергии, — говорится в статье.

За невыполнение норматива может грозить штраф до 20 тысяч злотых (около $4,5 тысячи).

По информации издания, на Рождество польские города также ждет экономия электроэнергии. Мэр Сосновца заявил, что в этом году праздничная иллюминация будет светиться меньше по времени, предположительно, в ночное время она будет отключена.

Ранее международный эксперт рынка ресурсов и энергетики Владимир Демидов заявил, что экономия электроэнергии в Европе может стать драйвером для усиленного перехода на зеленую энергетику, в том числе в домохозяйствах. Так, например, в 2020 году благодаря ветрякам в Великобритании удалось покрыть 40% потребления. В 2021-м ветры были слабыми, поэтому турбины сгенерировали только 10%, подчеркнул эксперт.

Демидов также сказал, что существует директива Еврокомиссии о добровольном снижении потребления электроэнергии на 15%. Сделать это рекомендуется всем государствам ЕС. При этом в том случае, если будет введен режим чрезвычайной ситуации, директива становится обязательной к исполнению.