Аналитик предрек ЕС переход на зеленую энергетику из-за экономии энергии Аналитик Демидов предрек Европе переход на зеленую энергетику из-за экономии энергии

Фото: Sun Jihu/Sipa Asia/Global Look Press

Экономия электроэнергии в Европе может стать драйвером для усиленного перехода на зеленую энергетику, в том числе в домохозяйствах, заявил Lenta.ru международный эксперт рынка ресурсов и энергетики Владимир Демидов. Так, например, в 2020 году благодаря ветрякам в Великобритании удалось покрыть 40% потребления, а вот в 2021 году ветра были слабыми, поэтому турбины сгенерировали только 10%, напомнил эксперт.

В каком-то журнале даже писали, что президент России Владимир Путин стал самым влиятельным человеком в плане экологии, ведь он заставил мир переходить на зеленую энергетику. А ведь она и правда может быть эффективной, правда, при определенных условиях, — рассказал Демидов.

Проблема, как он объяснил, состоит в том, что до сих пор непонятно, каким образом аккумулировать, хранить энергию, выработанную таким путем, что и делает зеленую энергетику настолько нестабильной. Демидов подчеркнул, что в рамках одной семьи, вероятно, можно поставить солнечную панель и как-то прожить, но в рамках целой страны это пока невозможно.

Предприятия потребляют огромные объемы газа и электроэнергии, чтобы их обеспечить, потребуется заставить всю Европу солнечными батареями и ветряками, — резюмировал международный аналитик.

Демидов напомнил, что существует директива Еврокомиссии о добровольном снижении потребления электроэнергии на 15%, сделать это рекомендуется всем государствам. При этом в том случае, если будет введен режим чрезвычайной ситуации, то директива становится обязательной к исполнению.

Минэнерго хочет сохранить льготные тарифы на электроэнергию на Северном Кавказе, в Туве, Бурятии и Карелии до 2025 года. Участники энергорынка отмечают, что энергетики из-за льготных режимов теряют по 13 млрд рублей в год, а промышленность других регионов страны вынуждена доплачивать за «льготников».