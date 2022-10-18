«Коммерсант»: льготные тарифы на энергию в регионах сохранят до 2025 года

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Минэнерго хочет сохранить льготные тарифы на электроэнергию на Северном Кавказе, в Туве, Бурятии и Карелии до 2025 года, пишет «Коммерсант». Участники энергорынка отмечают, что энергетики из-за льготных режимов теряют по 13 млрд рублей в год, а промышленность других регионов страны вынуждена доплачивать за «льготников».

Правительство перевело Чечню, Дагестан, Ингушетию, Кабардино-Балкарию, Карачаево-Черкесию, Северную Осетию Туву на льготные тарифы еще в 2010 году, чтобы решить проблему растущих неплатежей. Впоследствии в этот список добавились Бурятия и Карелия: все эти субъекты покупают электроэнергию и мощность по регулируемым договорам, а не по общим рыночным ценам. В результате на коммерческих потребителей остальной части страны ложится дополнительная нагрузка, которая составляет около 33 млрд рублей.

По нынешнему закону льготы в республиках должны постепенно сокращаться уже с 1 января 2023 года, но Минэнерго намерено запустить либерализацию регулирования только с 1 января 2025 года. Между тем сниженные цены на электроэнергию так и не помогли решить проблемы с неплатежами, а промышленные потребители электроэнергии отмечают, что положительные эффекты межрегионального субсидирования энерготарифов оказались несоизмеримо меньше ухудшения условий в регионах-донорах. Отсрочка же отмены льготных тарифов лишь ухудшит общую ситуацию.

Ранее заместитель руководителя направления «Климат и зелёная энергетика» Центра стратегических разработок Олег Колобов заявил, что текущие уровни тарифов на электроэнергию для российского населения в среднем на 30–50% ниже экономически обоснованных. По его словам, такие цены на электроэнергию установлены для отдельных групп потребителей, в том числе населения

Он добавил, что максимально приближены к реальному уровню тарифы в Москве. Однако в стране есть места, где довести уровень тарифов до экономически обоснованного невозможно, а фактические затраты на электроэнергию и надбавку, позволяющую удерживать тарифы на низком уровне, оплачивают прочие потребители, а также бюджет и генерирующие компании. Подобная практика введена в России ещё в начале 1990-х годов как мера социальной защиты населения.