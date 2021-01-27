В Польше зафиксировали первый случай кражи вакцины от коронавируса

https://static.news.ru/photo/59728f04-6085-11eb-b09f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Vito Corleone/Keystone Press Agency

Первый случай кражи вакцины от коронавирусной инфекции выявили в Польше.

Ночью из частного учреждения первичной и специализированной медпомощи в населённом пункте Илово-Осада в Варминско-Мазурском воеводстве украли вакцины против COVID-19, — передаёт радиостанция RMF FM.

Украденного количества вакцины должно было хватить для 15 человек. Кроме препарата, из медицинского учреждения ничего не вынесли.

Прививочная кампания стартовала в Польше 27 декабря. В первую очередь вакцину получают работники сферы здравоохранения. Затем прививки поставят пенсионерам, полицейским, учителям и другим представителям группы риска. Всеобщая запись на вакцинацию началась 15 января.

В феврале 2021 года в Польше могут открыться рестораны и отели. Об этом заявил премьер-министр страны Матеуш Моравецкий. На сегодняшний день в Польше закрыты отели, бассейны, тренажёрные залы, а рестораны, бары и кафе могут работать только навынос. Карантин был введён правительством из-за большого количества выявляемых случаев коронавируса. Жителям запрещено собираться компаниями более пяти человек, если они не проживают вместе. Граждане обязаны носить маски, в том числе и на улице.

На пресс-конференции в Варшаве глава правительства подчеркнул, что в стране есть несколько отраслей, наиболее пострадавших от коронавируса. Речь идёт о гастрономии, отельном бизнесе и туризме. По словам Моравецкого, эти отрасли являются основным источником заражений и поэтому закрыты, писал NEWS.ru.