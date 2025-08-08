Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
08 августа 2025 в 13:17

В Польше высказались о скором прекращении конфликта на Украине

Туск: конфликт на Украине вряд ли прекратится в ближайшее время

Дональд Туск Дональд Туск Фото: Marek Antoni Iwanczuk/Keystone Press Agency/Global Look Press

Украинский конфликт вряд ли прекратится в ближайшее время, заявил премьер Польши Дональд Туск. При этом, по его словам, которые приводит телеканал TVP Info, в скором времени возможна приостановка боевых действий на Украине.

У меня также есть такое предчувствие, что <…> заморозка конфликта кажется близким, — сказал Туск.

Ранее украинский телеканал «Общественное» со ссылкой на источники сообщил, что администрация главы Белого дома рассматривает возможность организации трехсторонней встречи с участием российского лидера Владимира Путина и украинского президента Владимира Зеленского. По словам собеседников, переговоры могут состояться уже на следующей неделе, хотя место их проведения пока не определено.

До этого помощник российского президента Юрий Ушаков заявил, что Вашингтон и Москва договорились о встрече лидеров в ближайшие дни. Он рассказал, что в ходе визита в Москву спецпосланник главы США Стив Уиткофф затрагивал вопрос о проведении трехсторонней встречи с Украиной. Москва, по его словам, оставила предложение Вашингтона без комментариев.

