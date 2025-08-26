Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
26 августа 2025 в 08:00

Заготовки для чая в морозилку! Сохраняем вкус ягод для ресторанного напитка

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Заготовки для чая в морозилку! Сохраняем вкус ягод для ресторанного напитка! Эти ароматные заготовки станут спасением в холодные зимние вечера. Натуральные фруктово-ягодные кубики для полезного и согревающего напитка, который напомнит о лете и подарит настоящее удовольствие. Идеальный способ согреться и поддержать иммунитет.

Ингредиенты для первого варианта: клюква, апельсин, корица, сироп топинамбура или любой подсластитель, вода.

Для второго варианта: облепиха, лимон, имбирь, сироп топинамбура или подсластитель, вода.

Приготовление

  1. Выбранные ягоды и фрукты поместите в блендер, добавьте специи, сироп топинамбура по вкусу и немного воды. Все тщательно измельчите до однородной консистенции. Полученную массу разлейте по формочкам для льда, сверху можно украсить веточкой розмарина для аромата.
  2. Отправьте формочки в морозильную камеру до полного застывания. Готовые кубики можно заваривать кипятком как самостоятельный напиток или добавлять в черный чай для создания яркого вкуса и пользы.

Ранее мы делились рецептом кабачковых оладий на зиму! Вкуснейшая заготовка в морозилку.

чай
ягоды
домашние заготовки
заморозки
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Брюсселе призвали США «закручивать гайки» в отношении России
Россиянка с рекордными 400 баллами на ЕГЭ определилась с вузом
В одной из бригад ВСУ началась вспышка туберкулеза
Трое подростков попали под суд из-за поджога на железной дороге
Убежавшего в лес террориста из «Крокуса» снимали с дерева
В Киеве заявили, что готовы к переговорам Зеленского и Путина
«Он великолепен»: Дакаскос высоко оценил талант Юры Борисова
Стало известно, мешает ли женщине присутствующий при родах муж
Раскрыты последствия падения обломков БПЛА в Рязанской области
В РФПИ резко отреагировали на критику Вуди Аллена
Россияне стали меньше покупать легковые машины
Маск жестко прошелся по уничтожающим народ правительствам
Яблочный пирог «Три стакана» с молоком — нашумевший десерт: очень просто!
Владимир Пресняков впервые высказался о разводе старшего сына Никиты
Си Цзиньпин тремя словами охарактеризовал отношения с Россией
Названо число стран — участниц ВЭФ-2025
Боец спас жизнь сослуживца и обратил в бегство украинский спецназ
Раскрыты данные о последствиях атаки ВСУ под Петербургом
Тысячи бойцов ВСУ могут попасть в котел в ДНР
Раскрыто, что будет с выбросившим жену и сына из окна банкиром
Дальше
Самое популярное
Заморозки идут, в Москве похолодает до +5: какая будет погода 1 сентября?
Москва

Заморозки идут, в Москве похолодает до +5: какая будет погода 1 сентября?

Кабачковые колдуны по-белорусски! Самый простой и вкусный рецепт за 7 минут
Общество

Кабачковые колдуны по-белорусски! Самый простой и вкусный рецепт за 7 минут

Варенье из садовых яблок дольками! Самый простой рецепт яблочного варенья!
Общество

Варенье из садовых яблок дольками! Самый простой рецепт яблочного варенья!

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.