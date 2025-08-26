Заготовки для чая в морозилку! Сохраняем вкус ягод для ресторанного напитка

Заготовки для чая в морозилку! Сохраняем вкус ягод для ресторанного напитка! Эти ароматные заготовки станут спасением в холодные зимние вечера. Натуральные фруктово-ягодные кубики для полезного и согревающего напитка, который напомнит о лете и подарит настоящее удовольствие. Идеальный способ согреться и поддержать иммунитет.

Ингредиенты для первого варианта: клюква, апельсин, корица, сироп топинамбура или любой подсластитель, вода.

Для второго варианта: облепиха, лимон, имбирь, сироп топинамбура или подсластитель, вода.

Приготовление

Выбранные ягоды и фрукты поместите в блендер, добавьте специи, сироп топинамбура по вкусу и немного воды. Все тщательно измельчите до однородной консистенции. Полученную массу разлейте по формочкам для льда, сверху можно украсить веточкой розмарина для аромата. Отправьте формочки в морозильную камеру до полного застывания. Готовые кубики можно заваривать кипятком как самостоятельный напиток или добавлять в черный чай для создания яркого вкуса и пользы.

