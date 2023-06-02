В Польше рассказали о возвращении «преступных девяностых» Обозреватель INN Poland Багиньский: в Польшу вернулись «лихие девяностые»

В Польше за последнее время резко увеличилось количество краж, из-за чего нынешний период можно сравнить с «лихими девяностыми», заявил в своей колонке для INN Poland обозреватель Конрад Багиньский. По его словам, у граждан постоянно похищают автомобили и запчасти, те ощущают реальную угрозу.

Реалии таковы, что преступность растет, люди чувствуют угрозу. Владельцы магазинов подсчитывают потери, у людей угоняют автомобили или крадут запчасти. В некотором смысле к нам возвращаются девяностые. И это значит, что хорошей нашу жизнь назвать нельзя. Это касается и воров, и их жертв, — написал Багиньский.

Он подчеркнул, что теперь при посещении магазина в Польше охранники смотрят на каждого покупателя как на потенциального вора. И это оправдано, поскольку в каждом заведении персонал жалуется на рост числа краж, утверждает обозреватель INN Poland. Также он рассказал о своем увлечении — при выходе из дома он смотрит на припаркованные автомобили и пытается угадать, какой из них в ближайшее время лишится колес.