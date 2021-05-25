В Польше рассказали, как могли подзаработать на России, но Украина помешала

https://static.news.ru/photo/a72d0bea-bdd5-11eb-b264-96000091f725_660.jpg Врослав, Польша Фото: pixabay

У Польши был шанс выстроить с Россией крайне взаимовыгодные отношения — особенно по части энергетики. Такое заявление в интервью Defence 24 сделал депутат польского парламента Кристиан Каминьский.

Однако причина, по которой этого не случилось — поддержка Украины. В угоду интересам киевских властей Польша постоянно выступала против энергетических проектов Москвы.

Конечно, можно задаться вопросом, не решилась ли бы Россия, если бы десятилетия назад Варшава смогла вести с ней диалог, развивать транспортную инфраструктуру на маршруте, ведущем через Белоруссию и Польшу, — сказал Каминьский.

Он считает, что «дорогостоящего и сложного в политическом плане» проекта «Северный поток — 2» могло бы и не быть. Россия не стала бы тянуть газопровод по дну Балтийского моря, если бы 20 лет назад в центре внимания польских политиков оказались интересы Польши, а не Украины, которая бы пострадала.

Теперь из-за решения политиков того времени «приравнять интересы Польши к интересам Украины», всё сложилось именно так, а не иначе.

«Северный поток — 2» не выгоден для Польши, и хотя она пыталась, ей не удалось заблокировать строительство, подвёл итог депутат.

Ранее американский президент Джо Байден назвал дальнейшие санкции против «Северного потока — 2» контрпродуктивными для отношений с Европой. Глава США признал, что строительство газопровода продолжится — проект близок к завершению.