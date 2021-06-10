В Польше обиделись на Байдена за отказ от встречи с Дудой

https://static.news.ru/photo/de72211e-ca85-11eb-8d86-96000091f725_660.jpg Збигнев Рау Фото: Adam Berry/Global Look Press

Американский президент Джо Байден принял неправильное решение, отказавшись встречаться с польским лидером Анджеем Дудой и главой Украины Владимиром Зеленским перед саммитом Россия — США. Об этом заявил польский министр иностранных дел Збигнев Рау в интервью газете Rzeczpospolita.

К сожалению, приезжающая в Европу американская делегация во главе с президентом Байденом настолько увлечена его встречей с Владимиром Путиным, что не нашла времени для организации встреч с союзниками с восточного фланга, — сказал министр.

Варшава также не смогла добиться приглашения Украины в качестве специального гостя на саммите НАТО, который пройдёт 14 июня. Рау подчеркнул, что Байден «попытался спасти ситуацию» и пригласил Зеленского летом в Вашингтон. Встреча политиков будет уже после саммита с Путиным, что является «ещё одной ошибкой».

Таким образом, мы имеем дело с целой серией [ошибок]. И всех можно было избежать, если бы к консультациям с союзниками относились серьёзно, — добавил Рау.

Ранее американский лидер провёл телефонный разговор с Зеленским. Байден пообещал, что будет твёрдо отстаивать суверенитет и территориальную целостность Украины и её будущие устремления. Также он заявил, что готов встретиться с Зеленским после завершения своего европейского турне. Украинский лидер надеялся провести встречу с Байденом до начала саммита Россия — США, но сотрудники Белого дома решили не приглашать его.

Саммит президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена пройдёт 16 июня в Женеве. В Госдепартаменте США заявили, что политики обсудят права человека, Алексея Навального и арестованных в России американцев, а также другие темы. В повестку дня также войдут «озабоченности» США рядом действий России.