В Польше потребовали ответить на «пощечину» от Украины Депутат сейма Польши Згожельский раскритиковал назначение Мельника в украинский МИД

Фото: Daniel Kalker/dpa/Global Lool Press

Здание сейма Польши

Вице-спикера сейма Польши, депутат от Польской крестьянской партии (PSL) Петр Згожельский заявил, что Варшава должна ответить на назначение скандального дипломата Андрея Мельника заместителем главы МИД Украины. Такой шаг Киева он назвал пощечиной всем полякам, сообщает издание DoRzeczy.

Выдвижение господина Мельника на должность заместителя министра иностранных дел Украины — это удар по сердцу волынских семей, это также пощечина всем полякам, — подчеркнул депутат.

Згожельский считает «скандалом» назначение Мельника, который приравнивал действия бандеровцев во время Волынской резни к преступлениям самих поляков. По мнению депутата, власти Польши должны дать официальную оценку назначению Мельника как «провокацию».

Мы хотим вернуться к польско-украинским отношениям, основанным на правде, а не на идеологии, — пояснил он.

Также Згожельский выразил удивление, что в Польше преуменьшают значение данного события.

Мельник летом 2022 года в интервью немецкому изданию объяснил массовые убийства украинскими националистами мирных поляков во время Второй мировой войны тем, что и с другой стороны «было много убийств и зверств».

Ранее министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что назначение Андрея Мельника на должность замминистра иностранных дел страны не является хорошим решением. Он предположил, что назначение Мельника — это «плохой сигнал».