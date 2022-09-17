В Польше открыли судоходный канал в обход российских вод В Польше открыли судоходный канал через Балтийскую косу в обход российских вод

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В Польше открыли судоходный канал через Балтийскую косу, идущий в обход российских вод. 17 сентября по нему прошли первые суда, передает РИА Новости. Президент Анджей Дуда, выступая на церемонии открытия канала, признал, что он имеет скорее политическое, а не экономическое значение, так как по нему могут проплывать суда с небольшой осадкой.

Здесь не идет речь о том, смогут ли здесь проплывать самые большие корабли. Для того чтобы получать товары с самых больших судов, у нас есть другие порты. Для того чтобы загружать самые большие суда, у нас есть другие места на побережье Польской Республики. Речь идет о том, чтобы эта дорога была открыта также символически, чтобы не нужно было спрашивать согласия страны, которая не является дружественным нам государством, — сказал Дуда.

Балтийская (Вислинская) коса — полоска суши, которая отделяет Калининградский залив от Гданьской бухты. Длина косы — 65 километров (35 из них принадлежат России). Польша несколько лет строила судоходный канал длиной более километра и глубиной пять метров. Это позволит заходить в порт судам с осадкой до четырех метров, длиной до 100 метров и шириной до 20 метров.

Журналист Константин Кнырик ранее заявил, что после окончания специальной военной операции на Украине США могут втянуть в конфликт с Россией еще какую-нибудь страну. Он убежден, что Штаты ставят своей целью развалить Россию с помощью некоего проекта, а потому призывы к подготовке к войне с ней могут в будущем зазвучать и в Польше.

Кнырик также затронул тему перегруппировки российских войск на Харьковском направлении. По его словам, ее главная цель — «сберечь жизни российских солдат».