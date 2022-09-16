США могут втянуть Польшу в конфликт с Россией после спецоперации Журналист Кнырик: США могут втянуть Польшу в конфликт с Россией после спецоперации

Фото: IMAGO/DAMIAN BURZYKOWSKI/Global Look Press

После окончания специальной военной операции на Украине США могут втянуть в конфликт с Россией еще какую-нибудь страну, считает журналист Константин Кнырик. Он убежден, что Штаты ставят своей целью развалить Россию с помощью некоего проекта, а потому призывы к подготовке к войне с ней могут в будущем зазвучать и в Польше, пишет ИА SM.News.

Если закончится Украина, они (США. — NEWS.ru), в эту историю втянут еще кого-то. И информационные вбросы, и подготовка общества, в том числе польского, что «мы должны готовиться к войне с Россией». У них есть четкое понимание, что этот проект должен развалить Россию, — заявил эксперт.

Кнырик также затронул тему перегруппировки российских войск на Харьковском направлении. По его словам, ее главная цель — «сберечь жизни российских солдат».

Военный обозреватель Виктор Баранец ранее предположил, что возможное решение украинского президента Владимира Зеленского позволить польским войскам войти на территорию Западной Украины может привести к войне между Россией и Польшей. По мнению эксперта, при таком сценарии столкновение ВС РФ с регулярной армией Польши будет практически неизбежно.