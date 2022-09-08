Военный обозреватель рассказал о возможной войне между Польшей и Россией Военный обозреватель Баранец: между Россией и Польшей возможна война за запад Украины

Фото: shutterstock.com

Решение украинского президента Владимира Зеленского позволить польским войскам войти на территорию западной Украины может привести к войне между Россией и Польшей, заявил полковник в отставке, военный обозреватель Виктор Баранец. По мнению эксперта, при таком сценарии столкновение ВС РФ с регулярной армией Польши будет практически неизбежно. Он также утверждает, что польские батальоны уже были замечены на территории Украины.

Она (Польша. — NEWS.ru) участвует оружием и личным составом. Польские батальоны были замечены под Днепром, они есть и на Херсонском направлении, есть и под Харьковом. Есть польские наемники. Недавно их размазали наши «Калибры», когда те прятались в общежитии Харькова, — рассказал Баранец.

Полковник считает, что конфликт с Польшей с большой вероятностью произойдет к концу российской спецоперации, когда власти страны захотят ввести армию на территорию западных украинских областей. Эксперт считает, что Зеленский согласится на это, сделает официальное заявление с просьбой к Польше о помощи и отдаст им эти территории.

Киев отдаст в надежде, что польская армия осядет в западной Украине. И в этот момент мы будем подходить. Мы, безусловно, будем заниматься и западной Украиной, а там будут польские войска. Это и будет прямая российско-польская война. Будем воевать с поляками, пока они не удерут за пределы границ Украины, — считает эксперт.

Депутат Госдумы Дмитрий Белик ранее заявил, что слова замминистра обороны Польши Марцина Оцепы о предстоящей в недалеком будущем войне с Россией нужны для оправдания действий по наращиванию численности вооруженных сил и их перевооружения. По его мнению, Оцепа справедливо заметил, что все зависит от того, чем закончится конфликт на Украине. Поэтому западные страны сейчас заняли своего рода выжидательную позицию и с тревогой следят за происходящим, подчеркнул парламентарий.