«Раздает карты»: в Польше назвали Путина триумфатором в президентской гонке Gazeta Wyborcza: Путин начнет свою президентскую кампанию триумфатором

Фото: kremlin

Президент Владимир Путин с Президентом Объединённых Арабских Эмиратов Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном

Ни о какой изоляции президента России Владимира Путина не может быть и речи, он ведет грамотную политику и начнет президентскую компанию триумфатором, пишет польская газета Gazeta Wyborcza. Таким образом в Польше прокомментировали торжественный прием российского лидера в Саудовской Аравии и ОАЭ, а также визит президента Ирана Ибрагима Раиси в Москву.

Какая изоляция, какой ордер на арест? Путин в игре и именно он раздает карты. <...> Страна справилась с трудностями, она успешно развивается, в то время как те, кто ввел санкции, мучаются от застоя или даже рецессии, — отметило издание.

Россия и Саудовская Аравия намерены расширить сотрудничество по нефти и газу, говорилось в совместном заявлении, принятом по итогам переговоров между Путиным и наследным принцем Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом. Согласно тексту, Россия и Саудовская Аравия договорились укреплять сотрудничество в области обороны, так как оно способствует достижению общих интересов двух государств. Кроме того, было достигнуто соглашение об активизации усилий по поддержанию международного мира.

Отдельное внимание в заявлении уделяется вопросам, связанным с ситуацией на Ближнем Востоке. В частности Россия и Саудовская Аравия подчеркнули важность приверженности Ирана мирному характеру своей ядерной программы, а также выступили в поддержку международных усилий по стабилизации ситуации в Йемене.