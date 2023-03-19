В Польше начали массово разворачивать армейские рекрутинговые центры Минобороны Польши начало разворачивать по всей стране армейские рекрутинговые центры

Фото: Piotr Twardysko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Министерство обороны Польши начало создавать рекрутинговые центры по всей стране для привлечения добровольцев в национальную армию, пишет «Военное обозрение». Помимо этого, в Польше проводятся разнообразные выставки и другие мероприятия, на которых мужчинам предлагается заключить контракт на прохождение военной службы.

Как считают авторы издания, одной из причин подобных действий является стремление президента Польши Анджея Дуды создать крупнейшую армию в Европе. Увеличение численности военнослужащих необходимо для управления новой бронетехникой и артиллерийскими системами, которые активно приобретает польское руководство, подчеркивает издание.

Ранее сообщалось, что в Польше стартовала кампания по перевооружению армии. Ее целью является создание крупнейших в Европе сухопутных войск для противодействия российской угрозе. Отмечается, в частности, что республика в 2023 году планирует направить на оборону 4% ВВП — это в два раза выше оборонных расходов других стран — членов НАТО.

В рамках перевооружения Варшава планирует закупить у Южной Кореи 1000 основных боевых танков К2 и 250 американских Abrams M1A2. Это сделает Польшу обладателем крупнейших в Европе танковых дивизий и позволит превзойти Великобританию, располагающую 227 танками.