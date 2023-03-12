Польша создаст сильнейшую армию Европы для борьбы с Россией Telegraph: Польша запустила кампанию по созданию сильнейшей армии в Европе

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В Польше стартовала кампания по перевооружению армии. Ее целью является создание крупнейших в Европе сухопутных войск для противодействия российской угрозе. Об этом пишет издание The Telegraph. Отмечается, в частности, что республика в 2023 году планирует направить на оборону 4% ВВП — это в два раза выше оборонных расходов других стран — членов НАТО.

В рамках перевооружения Варшава планирует закупить у Южной Кореи 1000 основных боевых танков К2 и 250 американских Abrams M1A2. Это сделает Польшу обладателем крупнейших в Европе танковых дивизий и позволит превзойти Великобританию, располагающую 227 танками.

Также предполагается усилить артиллерию за счет приобретения 600 южнокорейских 155-миллиметровых самоходных установок К9, 18 американских РСЗО HIMARS и 288 южнокорейских артиллерийских систем К239 Chunmoo. Также в войска поступит более 1000 польских БМП Borsuk. Авиационное прикрытие обеспечат 96 американских вертолетов АН-64 Apache и 48 южнокорейских самолетов FA−50.

Варшава также ведет переговоры о строительстве крупного оружейного завода вместе с Великобританией. На все планируется потратить порядка 449,7 млрд злотых к 2035 году. При этом оборонный бюджет страны составляет 97,4 млрд злотых, или около 4% ВВП. При этом еще в 2015 году он составлял 37 млрд злотых — 2,2% ВВП.

Ранее заместитель министра обороны Польши Марцин Оцепа заявил, что Польша высоко оценивает риск войны с Россией в промежутке от 3 до 10 лет. Он добавил, что, в связи с этим Варшава намерена увеличить финансирование польской армии и перевооружить ее.



В свою очередь военный обозреватель Виктор Баранец заявил, что решение украинского президента Владимира Зеленского позволить польским войскам войти на территорию Западной Украины может привести к войне между Россией и Польшей. По мнению эксперта, при таком сценарии столкновение ВС РФ с регулярной армией Польши будет практически неизбежно. Он также утверждает, что польские батальоны уже были замечены на территории Украины.