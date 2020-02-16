https://static.news.ru/photo/1c167fda-50a5-11ea-bff8-fa163e074e61_660.jpg Пётр Павленский Фото: Андрей Никеричев/АГН «Москва»

Полиция Франции взяла под стражу подругу художника-акциониста из России Петра Павленского, который опубликовал видеозапись сексуального характера, компрометирующую французского политика Бенжамена Гриво.

Как сообщает телеканал BFM со ссылкой на источники в полиции, 29-летняя девушка является уроженкой французского Меца и встречается с художником с января 2019 года. Она тоже получила от Павленского видео с предполагаемым участием Гриво. Накануне Павленский был также задержан полицией.

В посольстве России в Париже уже заявили, что готовы помочь задержанному. Для этого требуется его обращение.

Как писал NEWS.ru, член партии «Вперёд, республика!» Бенжамен Гриво заявил, что решил не баллотироваться на пост градоначальника столицы республики. Причиной стали «недостойные нападки» на его личную жизнь. По словам политика, его семья более года подвергалась клеветническим заявлениям, лжи, анонимным атакам, раскрытию секретных частных разговоров, а также угрозам расправой.