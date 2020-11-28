В Париже полиция задерживает участников беспорядков

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Французские правоохранители применяют водомёты против протестующих в Париже, задержаны девять участников беспорядков. Об этом говорится в сообщении префектуры столичной полиции.

Данные по состоянию на 18.15 (20.15 мск — ред.). Правоохранители произвели девять задержаний, — говорится в заявлении полиции в Twitter.

Полиция также применяет против участников протеста слезоточивый газ и водомёты. Всего в беспорядках принимают участие порядка 45 тыс. человек.

Париж охватили беспорядки после акции против законопроекта «О глобальной безопасности». Он запрещает публиковать фото полицейских во время работы.

Ранее Национальное собрание (парламент) Франции одобрило принятие этого документа в первом чтении. Согласно 24-й статье, если граждане будут распространять снимки правоохранителей с «очевидной целью причинения вреда их физической или психической неприкосновенности», им будет грозить год тюрьмы и штраф в €45 тысяч. Журналисты высказались против данной меры, поскольку это не позволит снимать работающих полицейских.

Как писал NEWS.ru, изначально демонстрация против нового закона была мирной, но позже к ней присоединились неизвестные в чёрной одежде. Они начали оскорблять полицейских, а потом забрасывать их бутылками и фейерверками

При этом хулиганы подожгли авто, несколько мусорных баков и велосипед. На место потасовки приехали пожарные машины.

Правоохранители применили слезоточивый газ, что вызвало пробку из желающих покинуть место беспорядков. Позже те из протестующих, кто остался на площади Бастилии, стали выкорчёвывать брусчатку и бросать её в полицейских.