В офисе Зеленского назвали Маска и папу римского аборигенами Советник главы офиса Зеленского Арестович назвал аборигенами Маска и папу римского

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Илон Маск

Советник главы офиса президента Владимира Зеленского Алексей Арестович осудил папу римского и предпринимателя Илона Маска за высказывания по поводу урегулирования конфликта на Украине. В своем Telegram-канале он назвал их аборигенами.

Вообще это сборище прекраснодушных аборигенов доставляет. <...> Франциск, теперь марсианин, — написал Арестович.

Он добавил, что высказанные понтификом и бизнесменом идеи являются частью довольно широко распространенного на Западе интеллектуального тренда. По мнению Арестовича, Киев «добьет и его».

Ранее Франциск призвал президентов России и Украины положить конец конфликту и перейти к диалогу о мире. Он считает, что все мировое сообщество должно поспособствовать урегулированию ситуации, «не вступая в опасную эскалацию».

Маск предложил провести повторное голосование в Донбассе, Херсонской и запорожской областях. По его мнению, оно должно пройти под наблюдением ООН. Кроме того, он считает, что Крым следует считать «формальной частью России, как это было с 1783 года (до ошибки Хрущева)». Он также призвал предоставить полуострову гарантии водоснабжения и закрепить за Украиной нейтральный статус.