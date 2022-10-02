Папа римский Франциск призвал Путина и Зеленского прекратить конфликт

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Папа римский Франциск

Папа римский Франциск призвал президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского положить конец конфликту и перейти к диалогу о мире. Об этом глава католической церкви заявил 2 октября в речи-размышлении о ситуации на Украине вместо традиционной проповеди «Ангелу небесному». В своем обращении понтифик также призвал все мировое сообщество поспособствовать прекращению конфликта, передает ТАСС.

Мои призывы направлены к президенту РФ <...>. Призываю и президента Украины быть открытым для серии мирных предложений. Всех остальных представителей международного сообщества призываю сделать все, что в их силах, чтобы положить конец войне, не вступая в опасную эскалацию, — сказал Франциск.

Папа римский Франциск ранее заявил, что поставки западного вооружения Украине не противоречат моральным принципам. Свою позицию он объяснил тем, что такое решение Запада не несет намерения спровоцировать еще более масштабный конфликт. Понтифик также предложил решить проблему с демографией за счёт мигрантов.

Руководитель идеологического отдела «Царьграда» Михаил Тюренков посчитал такое заявление понтифика верхом леволиберального цинизма и лицемерия. По его мнению, подобные слова обретают понятную цель — продвинуть повестку глобалистов.