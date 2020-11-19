В офисе президента Украины назвали единственный способ вернуть Крым

https://static.news.ru/photo/1aff66ac-2a8e-11eb-981e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Чтобы вернуть Крым, нужно «вернуть» мозги людей. Такое мнение высказал бывший губернатор Севастополя, советник главы офиса президента Украины Сергей Куницын.

Надо вернуть мозги людей. Надо перевернуть их сознание, — сказал чиновник в эфире телеканала ATR.

Он исключил возможность образования крымско-татарской автономии на полуострове, так как большинство населения региона составляют представители других этносов, которые не примут это решение.

На территории Автономной Республики Крым живёт 85% не крымских татар. Нравится это кому-то или нет, но это факт, — подчеркнул Куницын.

Он выступил против переименования населённых пунктов в Крыму в угоду крымско-татарских организаций, однако при этом призвал учитывать исторический фон.

Ранее сенатор от Крыма Сергей Цеков заявил, что главной причиной выхода полуострова из состава Украины было стремление крымчан вернуться на свою историческую родину, в Россию. По его словам, крымчанам было «невмоготу жить в стране, испытывая постоянные угрозы со стороны националистов». Между тем Государственное бюро расследований Украины пришло к выводу, что к утрате контроля над полуостровом привело «умышленное» понижение боеспособности вооружённых сил.

Крым стал российским регионом в 2014 году после проведённого на полуострове референдума. За воссоединение с РФ высказались более 96% избирателей Республики Крым и свыше 95% жителей Севастополя. Украина продолжает считать полуостров своей территорией и периодически поднимает вопрос о его возвращении. В Москве на это неоднократно заявляли, что вопрос Крыма «закрыт окончательно», писал NEWS.ru.