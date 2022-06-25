В Одессе из библиотек исчезнет русская литература

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Русскую литературу убирают с полок одесских библиотек, сообщает издание «Страна», ссылаясь на местные паблики. Уточняется, что всем тем, у кого есть вопросы по данной теме, предлагают обратиться в СБ Украины.

Из одесских библиотек убирают русскую литературу. Фото, иллюстрирующие этот процесс, появляются в местных пабликах, — пишет издание.

Накануне заместитель министра образования и науки Украины Андрей Витренко заявил, что русская литература должна быть исключена из школьной программы. По его мнению, она слишком «тяжелая для украинцев». До этого Витренко сообщал, что в ведомстве окончательно решили убрать из школьных курсов роман Толстого «Война и мир» и другие произведения, воспевающие русские войска.

Ранее в Харьковском национальном университете им. В. Н. Каразина заявили, что упраздняют кафедру русского языка и литературы. Стало известно, что ее реорганизуют в кафедру славянской филологии.