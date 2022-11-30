В Одессе демонтируют памятники Екатерине II и Суворову

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Городской совет Одессы принял решение демонтировать памятники императрице Екатерине II (памятник Основателям Одессы) и полководцу Александру Суворову. За проголосовал 41 депутат при трех воздержавшихся. Против демонтажа не проголосовал никто.

Во время XVI сессии Одесского городского совета депутаты горсовета поддержали решение о демонтаже и переносе памятников Основателям Одессы (п. 3.31) и Александру Суворову (п. 3.32), — сообщается на сайте Одесского горсовета.

Ранее коммунальные службы Одессы закрыли памятник Екатерине II саркофагом из ДСП. Таким образом власти захотели спрятать монумент от глаз украинцев, требующих демонтажа памятника, и защитить его от вандалов.

До этого стало известно, что необходимое количество голосов набрали две петиции: одна о сносе памятника Екатерине, вторая — об установке на этом месте памятника американскому порноактеру из 1990-х годов Билли Херрингтону. По мнению автора петиции, установка нового мемориала станет «четким сигналом», что Украина поддерживает ЛГБТ-сообщество.

В октябре в центре Киева демонтировали памятник русскому поэту Александру Пушкину. Бюст поэта находился перед зданием Национального транспортного университета. Демонтаж посвятили лейтенанту ВСУ Денису Антипову.