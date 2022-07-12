В Одессе могут заменить статую Екатерины II на порноактера Зеленский рассмотрит петицию о замене памятника Екатерине II на статую порноактера в Одессе

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Билли Херрингтон

Петиция о замене памятника Екатерине II в Одессе на статую американского порноактера Билли Херрингтона легла на стол украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, набрав необходимые для этого 25 тыс. голосов, говорится на сайте офиса президента. По мнению автора документа, установка нового мемориала станет «четким сигналом», что Украина поддерживает ЛГБТ-сообщество.

Екатерина является дискуссионной исторической личностью, которая своими действиями нанесла большой ущерб украинской государственности и культуре. Предлагается проект памятника, где актер Билли Херрингтон будет сидеть за барной стойкой с бутылкой пива, — говорится в тексте петиции.

Билли Херрингтон — американский актер, прославившийся в порнофильмах 1990-х. Погиб в ДТП в 2018 году.

Ранее сообщалось, что Зеленский должен будет рассмотреть петицию о легализации однополых браков на Украине. Соответствующая инициатива также набрала необходимые 25 тысяч голосов.