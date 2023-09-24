В ОБСЕ рассказали о глубоком кризисе безопасности из-за Украины Председатель ОБСЕ Осамни: организация переживает глубокий кризис

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ОБСЕ переживает глубокий кризис в связи с конфликтом на Украине, заявил Financial Times председатель организации Буяр Османи. Он отметил, что Москва как член ОБСЕ заблокировала единственную кандидатуру на роль нового председателя — главу МИД Эстонии Маргуса Цахкны. На этом фоне Османи заявил, что может предложить продлить свое пребывание на посту председателя ОБСЕ, чтобы не допустить коллапса организации.

Самый большой вызов — это политическое лидерство, поскольку организация <...> не может функционировать без председателя, — сказал он.

Глава Еврокомиссии Жозе Мануэль Баррозу заявил, что члены Евросоюза могут столкнуться с разногласиями из-за обсуждения реформ в связи с присоединением новых членов, в том числе Украины. По его словам, присоединение новых членов может запустить процесс фундаментальных изменений внутри ЕС. Баррозу подчеркнул, что объединению необходимо направить усилия в другое русло.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель ранее заявил, что вхождение Украины в состав Евросоюза станет окончанием «сонной сиесты». При этом он уверен, что присоединение Украины к сообществу будет нелегким процессом.

Он также добавил, что сейчас присоединение страны к ЕС затрудняют боевые действия. Кроме того, Боррель указал на то, что Киеву еще предстоит провести ряд реформ.