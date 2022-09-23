В Николаеве украинские войска перегородили Южный Буг баржами В Николаеве ВСУ перегородили Южный Буг баржами для задержки российских кораблей

Фото: Shutterstock

Украинские войска перегородили реку Южный Буг в Николаеве баржами, опасаясь захода российских военных кораблей. Об этом говорят фотоснимки, которые местные жители передали РИА Новости через знакомого из Донецка Сергея Лебедева.

На этой фотографии мы видим Южный Буг со стороны Каботажного спуска. Справа находится Черноморский судостроительный завод, слева — морской порт. Мы видим, если присмотреться, серию барж, которые установлены украинскими военными с целью, по их мнению, задержать российский флот, — пояснил Лебедев.

Увеличение снимков позволяет увидеть минимум четыре груженые баржи.

Лебедев также показал фотографии, свидетельствующие об оборудовании украинскими войсками в Николаеве оборонительных позиций в жилых зданиях.

Ранее стало известно, что заместитель главы военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что украинские войска утратили наступательную способность и ударную силу на херсонском направлении. К этому привели постоянные бездумные атаки на подступах к региону, отметил он.