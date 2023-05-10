В нескольких регионах Украины гремят взрывы

Фото: Фото: МО РФ

Сразу из нескольких областей Украины поступают сообщения о взрывах, пишет издание «Страна.ua». В частности, взрывы слышны в Сумской и Черниговской областях Украины, а также в Херсоне.

Сообщают о взрывах в Сумской, Черниговской областях и Херсоне, — заявили в издании.

Позже сообщили о взрывах в Днепропетровской области. В настоящий момент в регионах объявлена воздушная тревога.

В ночь на 9 мая российские военные нанесли сосредоточенный удар по пунктам временной дислокации резервов ВСУ, а также хранения их боеприпасов, заявил ранее представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. По его словам, все цели ударов были достигнуты. Он отметил, что благодаря ударам российские военные помешали бойцам ВСУ переправить резервы и боеприпасы в зоны боевых действий.

Telegram-канал RT со ссылкой на украинские СМИ сообщил, что в небо с российских аэродромов были подняты ракетоносцы Ту-95МС и Ту-22М3. Предполагается, что они взяли курс на северные границы Украины. Минобороны России не подтверждало эту информацию.

Военкор Александр Сладков ранее сообщил, что Вооруженные силы России минувшей ночью нанесли невиданные по силе удары по военным целям на территории Украины. По его словам, российские военные владеют инициативой в зоне проведения спецоперации.