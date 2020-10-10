В немецком регионе разрешили посещать бордели, но потребовали носить маски

Власти немецкой федеральной земли Баден-Вюртемберг сообщили о смягчении введённых из-за коронавируса ограничений. Местным жителям разрешили посещать бордели.
При этом как клиент, так и сотрудница учреждения должны носить маски на протяжении всего контакта. Кроме того, под запретом остаётся групповой секс за деньги,
Работники борделей будут записывать и временно хранить контактные данные клиентов.
Одновременно сохраняется запрет на остановку в отелях для туристов из зон риска. Эти люди могут есть в ресторанах при гостиницах, но снимать номер им запрещено.
Ранее, как писал NEWS.ru, самый крупный в мире 12-этажный бордель Pascha, расположенный в немецком городе Кёльн, заявил о банкротстве на фоне коронавируса.
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