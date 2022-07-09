В небе над Херсоном сработала система ПВО

Фото: Министерство обороны РФ

Противовоздушные комплексы работают в воздушном пространстве над Херсоном, пишет РИА Новости со ссылкой на областную военно-гражданскую администрацию (ВГА). В данный момент ВСУ обстреливают город со стороны Николаева. Всего силами ПВО было выпущено не менее 15 ракет в небо над Херсоном.

Идет обстрел города со стороны Николаева. Работает ПВО. Стрельба идет прямо сейчас, — сообщили в агентстве.

Ранее представители ВГА Херсонской области сообщили, что украинские военные нанесли удар по гидроэлектростанции в Новой Каховке. Атаку успешно отразили российские комплексы ПВО.

Также сообщалось, что российские войска предотвратили серию из семи терактов в Херсоне. В силовых структурах РФ рассказали, что действия диверсантов координировались штабом Сил специальных операций (ССО) в городе Бровары Киевской области. О результатах своих действий они должны были сообщать лично президенту Украины Владимиру Зеленскому.