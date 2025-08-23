В НАТО раскрыли свои планы по отправке военных на Украину

НАТО не планирует отправлять свой воинский контингент на Украину, заявил председатель Военного комитета Альянса Джузеппе Каво Драгоне. По его словам, которые приводит итальянское издание Corriere della Sera, этот вопрос будет решаться во время переговоров с Россией.

Эти вопросы являются «частью международной политики и переговоров с Москвой». Но мы вообще не обсуждали их в НАТО, даже не намекали на них, — поделился Драгоне.

Он также назвал преждевременным вопрос о размещении сухопутных контингентов, отметив, что он остается «в зачаточном состоянии». Гарантии безопасности, определяемые политиками, должны определять контекст, подчеркнул представитель НАТО.

Ранее председатель Европейского совета Антониу Кошта заявил о планах Евросоюза и США предоставить Украине гарантии безопасности, аналогичные принципам пятой статьи НАТО. Он указал на необходимость создания институциональных механизмов поддержки Киева помимо военных поставок и подготовки. Кошта также отметил, что украинская армия рассматривается как «первая линия» европейской обороны.