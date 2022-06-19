В Молдавии запретили трансляцию российских новостей Президент Молдавии Санду утвердила закон о запрете новостных программ из России

Фото: Nicolas Maeterlinck/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент Молдавии Майя Санду

Президент Молдавии Майя Санду утвердила закон о запрете российских новостных программ, заявила глава Совета по телевидению и радио Лилиана Вицу в эфире онлайн-проекта Rezoomat на канале Rlive. По ее словам, события вокруг Украины вынуждают Кишинев принимать жесткие меры.

Устанавливается понятие дезинформации, что предполагает гораздо более жесткие санкции. <...> Обилие дезинформации мы наблюдаем, как правило, в предвыборный период, — сказала Вицу.

Она добавила, что 24 июня закон будет опубликован в «Официальном вестнике», после чего он вступит в силу.

2 июня молдавские власти одобрили запрет на ретрансляцию программ из стран, не подписавших Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении. В этот список в том числе входит Россия.