В Молдавии ввели «режим тревоги» из-за подорожания газа

Комиссия по чрезвычайным ситуациям Молдавии приняла решение о введении в стране «режима тревоги» в области энергетики из-за роста цен на газ, рассказал министр инфраструктуры Андрей Спыну. Это позволит властям принимать меры по защите граждан и обеспечению безопасности, передаёт РИА Новости.

Это необходимо, чтобы мы были готовы к любым ситуациям, — подчеркнул он.

По его словам, если сейчас правительство не сможет разрешить кризис, оно введёт режим чрезвычайного положения в области энергетики. Однако власти надеются на заключение нового контакта с «Газпромом».

Мы хотим заключить контракт с «Газпромом» на долгий срок, но считаем, что рыночная стоимость газа неприемлема для Молдавии, — отметил он.

В связи с этим с 1 ноября Молдавия может оказаться без нужных объёмов газа.

Спыну отметил, что сейчас правительство готовит меры помощи гражданам из-за роста цен. Так, было принято решение выделить мазут из резервного фонда, чтобы снизить потребление газа.

Ранее стало известно, что из-за нехватки природного газа Молдавия просит Евросоюз о чрезвычайных поставках. Молдавские власти готовы пойти на экстренные меры из-за того, что поставки энергоресурса из России упали на треть.

Цена за тысячу кубометров составляет $790, что в пять раз больше, чем в прошлом году. Бывший президент страны Игорь Додон считает, что весь переговорный процесс — это популизм. По мнению политика, Кишинёв будет покупать тот же российский газ, только дороже.