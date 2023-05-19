В Молдавии остановили отправку почты в Россию

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Государственное предприятие «Почта Молдавии» приостановило прием корреспонденции для отправки в Россию, сообщается на сайте компании. При этом отмечается, что руководство предприятия прилагает максимум усилий для решения возникших проблем в кратчайшие сроки для возобновления процесса приема и отправки почтовой корреспонденции в РФ.

«Почта Молдавии» временно приостанавливает прием всех почтовых отправлений (EMS, письма, посылки) в Российскую Федерацию из-за невозможности отправки почты по этому направлению, — говорится в сообщении.

Ранее парламентарий из молдавской правящей партии «Действие и солидарность» Оазу Нантой заявил, что поддерживает идею введения визового режима с Россией. Нантой — один из трех молдавских политических деятелей, которым запрещен въезд в Россию из-за недавнего дипломатического конфликта с запретом на въезд высокопоставленных чиновников из России.

Также премьер-министр Молдавии Дорин Речан рассказал, что власти республики не позволят российскому президенту Владимиру Путину въехать в страну. Он пояснил, что правительство располагает списком официальных лиц России, которым запрещен въезд в республику. Глава молдавского кабмина уточнил, что этот список не опубликован, и отметил, что «некоторые лица узнают о запрете в момент приезда».