В Молдавии начались протесты фермеров

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20 сентября национальная федерация фермеров Молдавии и ассоциация «Сила фермеров» устроили акцию протеста с целью привлечь внимание властей к проблемам отрасли, сообщает EADaily. По словам протестующих, правительство страны не осознает положение в аграрном секторе и потому игнорирует инициативы его представителей. Протестующие стянули сельскохозяйственную технику на трассы в нескольких районах страны, чтобы привлечь внимание властей к проблемам отрасли.

После нескольких дискуссий на площадке министерства сельского хозяйства мы почувствовали сопротивление со стороны отдельных людей в правительстве в отношении законодательства о плане поддержки пострадавших фермеров. К сожалению, в Молдавии на государственном уровне не осознаётся серьёзность положения в аграрном секторе, — заявила ассоциация «Сила фермеров».

Организаторы протестов утверждают, что к ним присоединились аграрии из 20 молдавских регионов. По их мнению, правительство страны отказывается вести диалог о дополнительной помощи в виде отсрочки выплат по кредитам, предоставлению налоговых льгот и компенсациям хозяйствам, пострадавшим от засухи. Премьер-министр республики Наталья Гаврилица несколько раз игнорировала приглашение аграриев на встречу с ними.

Ранее на новой сессии молдавского парламент Блок коммунистов и социалистов (БКС) запустил процедуру отставки правительства, выдвинув ему вотум недоверия. В воскресенье, 18 сентября, около 45 тысяч протестующих собрались перед зданием администрации президента республики с лозунгами вроде «Меняем Санду на дрова!». Собравшиеся потребовали отставки президента и правительства. Протест возглавила оппозиционная партия «Шор», ее лидеры заявили, что акция будет продолжаться в режиме нон-стоп «до демонтажа нынешней власти и досрочных выборов».