В МИД РФ заявили, что с Россией бессмысленно говорить ультиматумами

Попытки разговаривать с Россией языком ультиматумов являются бессмысленными. Об этом в ходе встречи с замгенсекретаря европейской внешнеполитической службы по политическим вопросам Энрике Мору заявил заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Александр Грушко. Данную информацию в разговоре с журналистами огласили сотрудники внешнеполитического ведомства, пишет РИА Новости.

Российская сторона на встрече довела свои принципиальные оценки последних решений ЕС в отношении Москвы. В частности, речь идёт о заключениях от 24–25 июня.

Подчёркнута бессмысленность попыток разговаривать с Россией языком ультиматумов, угроз и нелегитимных односторонних ограничений. Высказана надежда на то, что здравый смысл возобладает и Евросоюз проявит политическую волю, конструктивный и ответственный настрой на взаимодействие в вопросах, представляющих взаимный интерес, — рассказали в ведомстве.

В МИД добавили, что именно указанный подход мог бы отвечать целям формирования пространства неделимой безопасности, стабильности и процветания на территории Европы.

Ранее стало известно, что послы Евросоюза одобрили продление экономических санкций в отношении России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в европейской внешнеполитической службе.

Политическое решение о продлении ограничительных мер было принято 24 июня.