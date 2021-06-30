Послы ЕС выступили за продление экономических санкций против России

Послы Евросоюза одобрили продление экономических санкций в отношении России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в европейской внешнеполитической службе.

Политическое решение о продлении ограничительных мер было принято 24 июня.

Окончательное решение должны принять министры иностранных дел 12 июля, — сообщил источник.

Ранее главы государств и правительств Евросоюза на проходящем в Брюсселе двухдневном саммите приняли решение о продлении экономических санкций против России. Речь идёт об ограничительных мерах, срок действия которых истекает в конце июля. Такое решение связано с реализацией Минских соглашений, по которым не наблюдается прогресса.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Россия соразмерно ответит на любые санкции Евросоюза. Комментируя решение Евросоюза о продлении санкций против России, она отметила, что у членов содружества по-прежнему есть проблемы с выработкой внятной стратегии по выстраиванию отношений с Россией.