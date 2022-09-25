В МИД Испании высказались за выдачу виз россиянам в страны Евросоюза Глава МИД Испании: желающие покинуть страну россияне должны иметь возможность получать визы в ЕС

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Россияне, желающие покинуть страну, должны иметь возможность получать визы в страны Евросоюза, сообщил в интервью газете La Razon глава МИД Испании Хосе Мануэль Альбарес. По его словам, руководство европейских государств «оставило открытой дверь для выдачи виз тем, что подходит под эти условия».

Мы ничего не имеем против российского народа. <...> Те, кто пытается покинуть страну, должны иметь возможность сделать это, — сказал министр.

Ранее стало известно, что Еврокомиссия обсуждает с лидерами стран Европейского союза возможность выдачи виз россиянам после объявления 21 сентября президентом России Владимиром Путиным частичной мобилизации. Визы могут быть выданы из гуманитарных соображений.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто сообщил, что страна не планирует ограничивать выдачу россиянам шенгенских виз, в том числе многократных. Он отметил, что у государства остаются механизмы выдачи виз гражданам из стран, с которыми нет упрощенного визового режима.

В Латвии же заявили, что страна не будет выдавать гуманитарные визы гражданам России, которые избегают мобилизации, из соображений безопасности. В МИД Эстонии также сообщили, что не станут предоставлять убежище россиянам.