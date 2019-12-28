https://static.news.ru/photo/118975e8-2a69-11ea-9c8c-fa163e074e61_660.jpg Фото: dnronline.su

Министр иностранных дел ДНР Наталья Никонорова, комментируя обмен пленными, который прошёл в Донбассе, отметила, что это событие стало для Киева началом выполнения комплекса обязательств.

Это только первый шаг в реализации взятых на себя Украиной договоренностей, — рассказала министр.

Никонорова добавила, что обмен будет считаться завершенным только в момент выполнения Киевом определенных требований. Кроме того, украинские власти обязаны предоставить документы, свидетельствующие о полном освобождении лиц от уголовного наказания, передаёт «ДАН».

29 декабря в районе контрольного пункта «Горловка» — «Майорское» состоялся обмен между Киевом и Донбассом. По предварительной информации, самопровозглашённые ЛНР и ДНР получили от Киева 124 человек. В Киев вернулись 76 солдат. Он проводился по формуле «все установленные на всех установленных». Договорённости об этом были достигнуты после «нормандского» саммита, писал NEWS.ru.