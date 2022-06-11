В МИД ДНР опровергли подготовку к суду над наемником из Южной Кореи

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Верховный суд ДНР

Глава МИД ДНР Наталья Никонорова опровергла информацию о готовящемся судебном процессе в ДНР над наемником из Южной Кореи, который участвовал в военном конфликте на стороне Украины. По словам главы внешнеполитического ведомства, наемника будут судить у него на родине. Ранее она сообщила, что в республике идет подготовка к этому процессу.

Не совсем корректно. Суд готовится в самой Южной Корее, потому что он сбежал. Якобы, по сообщениям публичным, он разочаровался в идеях, за которые воюют Вооруженные силы Украины и вернулся обратно на родину, — заявила она в эфире «Соловьев Live».

9 июня Верховный суд ДНР приговорил троих иностранных бойцов, участвовавших в боевых действиях на стороне ВСУ, к смертной казни. Высшая мера наказания ждет британских силовиков Шона Пиннера и Эйдена Аслина, а также марокканца Сааудана Брагима. Они признаны виновными в наемничестве и насильственном захвате власти группой лиц в военное время. Осужденные могут обжаловать вердикт в течение месяца.